Режим повышенной готовности ввели в одном из городов Карелии из-за плохой погоды

В связи с неблагоприятными природными явлениями 5 июня на территории Костомукши могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Глава муниципальных образований по организации превентивных мероприятий рекомендует привести органы управления, силы и средства района в режим "повышенной готовности", пишет "64 параллель".



Необходимо проверить работоспособность и обеспечить топливом источники автономного энергоснабжения на объектах ЖКХ, проверить работу дренажных и насосных станций, проверить состояние коллекторных систем, ливневой канализации, водоотводных канав.

Также необходимо соблюдать общие рекомендации:

– не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

– не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линии электропередачи;

– ограничить поездки на личном транспорте;

– ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

– не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра.