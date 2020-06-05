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Режим повышенной готовности ввели в одном из городов Карелии из-за плохой погоды

Новости. Общество
16:24, 05 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак
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В связи с неблагоприятными природными явлениями 5 июня на территории Костомукши могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Глава муниципальных образований по организации превентивных мероприятий рекомендует привести органы управления, силы и средства района в режим "повышенной готовности", пишет "64 параллель".

Необходимо проверить работоспособность и обеспечить топливом источники автономного энергоснабжения на объектах ЖКХ, проверить работу дренажных и насосных станций, проверить состояние коллекторных систем, ливневой канализации, водоотводных канав.

Также необходимо соблюдать общие рекомендации:

– не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
– не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линии электропередачи;
– ограничить поездки на личном транспорте;
– ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
– не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра.

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