Режим работы пропускного пункта в Карелии "Суоперя" изменен

Изменения в работе МАПП "Суоперя" вводятся с 22 апреля по 13 мая, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

По информации ведомства, с 22 апреля по 13 мая 2020 года на автомобильном пропуске установлен следующий режим работы:

- с понедельника по пятницу - с 10:00 до 16:00;

- суббота, воскресенье - нерабочие дни.

Сотрудники Управления работают дистанционно. Выезжают специалисты в пункт пропуска для осуществления контроля только по заявленным заранее грузам, товарным партиям или при непосредственном прибытии физических лиц с подконтрольными товарами.

Напомним, из-за коронавируса автомобильное сообщение между Финляндией и Россией временно закрылось, но не для всех.