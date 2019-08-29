Режимы работы двух светофоров изменят в Петрозаводске

Изменения режимов призваны сократить количество конфликтных ситуаций между водителями и пешеходами, сообщает мэрия Петрозаводска.

"С 4 сентября на перекрёстках улиц Репникова и Антонова, а также Первомайского проспекта и улицы Мелентьевой введут разделение транспортных и пешеходных потоков", - говорится в сообщении.

Для этого установят дополнительные поворотные секции. Ранее сигналы для перехода проезжей части совпадали с поворотными сигналами.

Администрация Петрозаводска просит водителей и пешеходов соблюдать повышенное внимание при движении по этим участкам.