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Режиссер-"золотомасочник" поставил в театре драмы Карелии ироничный спектакль о Петербурге

Новости. Культура
13:20, 21 Июля 2020
фото: Алена Игноева
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Театр драмы Карелии "ТМ" подготовил к открытию нового сезона спектакль "Петербург", над которым работал российский режиссёр театра и кино Петр Шерешевский.

В "Творческой мастерской" 21 июля состоялась сдача нового спектакля, поставленного по мотивам знаменитого романа Андрея Белого "Петербург". Действие романа, написанного почти сто лет назад и признанного вершиной русского символизма и модернизма, в инсценировке и сценической трактовке петербургского режиссера Петра Шерешевского перенесено в наши дни. Атмосферу самого мистического города России заменил дух вездесущего фастфуда: ПетерБУРГ вместо Петербурга, рассказали в театре.

Режиссер, лауреат и номинант многочисленных театральных премий, в том числе - высшей премии СПб "Золотой софит" и высшей российской театральной премии "Золотая маска", по-новому взглянул на Библию символизма от Андрея Белого. Зрителя ждет откровенное глумление над временем, когда любое слово, чувство или событие должно быть пропущено через фильтры инстаграма, постмодернистская ирония, обесценивающая драму растленного этим временем человека.

Художественное решение спектакля придумала петербургская художница Надежда Лопардина - постоянный творческий соратник Петра Шерешевского.

В спектакле заняты как известные актеры "ТМ" Владимир Мойковский, Валерий Чебурканов, Дмитрий Максимов, Виктория Фёдорова, Светлана Кяхярь, так молодые артисты, в том числе - и недавно принятые в труппу, - Евгения Верещагина, Дмитрий Константинов, Виктория Бикетова и Руслан Арифуллин.

Зрители увидят "Петербург" в начале нового театрального сезона, который. В "ТМ" надеются, что театр все же откроется осенью.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с участниками труппы Театра драмы "Творческая мастерская" осмотрел здание бывшего Дома культуры Онежского тракторного завода, где предполагается разместить "ТМ".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-07-21 14:03:09
Пока еще не обсуждали эту постановку в нашем интеллектуальном клубе, но уверенно могу сказать, что мнения разделятся
Гость
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