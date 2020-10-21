Фестиваль молодежного короткометражного кино пройдет в Карелии

Режиссеры Карелии могут показать свои таланты на фестивале молодежного кино "Ламба", сообщили на сайте правительства Карелии.

В фестивале "Ламба" могут принять участие игровые, документальные и художественные фильмы, снятые после 2015 года.

Кинопоказ организуют на разных платформах: от городских кинотеатров до стримов в социальных сетях. По итогам фестиваля проведут зрительское голосование, а победителя наградят специальными призами.



Также состоятся творческие и технические мастер-классы, на которых участники смогут пообщаться с профессиональными кинематографистами.



Принять участие в фестивале приглашают молодых людей от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 10 ноября. Помимо фильмов в конкурсе участвуют видеоклипы и рекламные ролики.



По итогам конкурсного отбора молодежного авторского кино будет составлена четырехчасовая программа фестиваля, которую покажут в семи городах Карелии – Петрозаводске, Сегеже, Сортавале, Медвежьегорске, Олонце и Беломорске.