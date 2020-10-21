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Фестиваль молодежного короткометражного кино пройдет в Карелии

Новости. Общество
17:40, 22 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Режиссеры Карелии могут показать свои таланты на фестивале молодежного кино "Ламба", сообщили на сайте правительства Карелии.

В фестивале "Ламба" могут принять участие игровые, документальные и художественные фильмы, снятые после 2015 года. 

Кинопоказ организуют на разных платформах: от городских кинотеатров до стримов в социальных сетях. По итогам фестиваля проведут зрительское голосование, а победителя наградят специальными призами.

Также состоятся творческие и технические мастер-классы, на которых участники смогут пообщаться с профессиональными кинематографистами.

Принять участие в фестивале приглашают молодых людей от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 10 ноября. Помимо фильмов в конкурсе участвуют видеоклипы и рекламные ролики.

По итогам конкурсного отбора молодежного авторского кино будет составлена четырехчасовая программа фестиваля, которую покажут в семи городах Карелии – Петрозаводске, Сегеже, Сортавале, Медвежьегорске, Олонце и Беломорске.

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