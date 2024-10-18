Резкий подъем заболеваемости пневмонией произошел в 16 регионах России

В Карелии заблаговременно начали работу по максимальному отправлению учащихся образовательных учреждений на дистант.

Как сообщили в паблике Минздрава Карелии, в 16 регионах России произошел резкий подъем заболеваемости пневмонией, об этом рассказал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Случаи заражения регистрируются как среди детей, так и среди взрослых, школы вынуждены переходить на дистант.



Регионы, охваченные вспышкой:

— Сибирь: Алтайский край, Томская область, Кемеровская область, Красноярский край, Омская область;

— Дальний Восток: Камчатский край.

— Центральная Россия: Костромская область

— Поволжье: Удмуртия

— Урал: ХМАО, ЯНАО, Свердловская область, Челябинская область.

— Северо-Запад: Коми, Вологодская область, Ленинградская область, Псковская область.



В Карелии ситуация с сезонными вирусами ОРВИ, а также с пневмониями стабильна и контролируема. Сейчас в Республиканской инфекционной больнице получают лечение 34 человека: 16 детей и 18 взрослых. Эти данные характеризуют практически статистическую выборку всей Карелии, потому что последним приказом Минздрава республики маршрутизация пациентов централизована, они направляются в Республиканскую инфекционную больницу.



В Карелии мы пока избежали такого чрезвычайного положения, как в других регионах, благодаря тому, что заранее начали работу по максимальному отправлению на дистант учащихся образовательных учреждений. Убежден, что источником максимальной экстраполяции инфекции являются дети, которые переносят ее относительно легко, но при этом распространяют в семьях. Далее родители из-за того, что работают, выносят инфекцию в рабочие коллективы. Самое потенциально опасное то, что все эти группы передают инфекцию людям пожилого возраста, у которых существует максимальный риск летального исхода

— отметил Михаил Охлопков.