Резко выросло число работников в Карелии, ушедших в отпуск без сохранения зарплаты

Количество жителей Карелии, которые ушли в отпуск без сохранения зарплаты во втором квартале 2022 года выросло на 17,8% по сравнению с первым кварталом.

Это следует из данных Карелиястата о ситуации на рынке труда республики.

В первом квартале в отпусках без сохранения заработной платы по заявлению работника находились 7185 человек, а во втором квартале их число выросло до 8467.

Кроме того, на 6,1% увеличилось число тех, кто работает в режиме неполной рабочей недели. Во втором квартале их количество выросло до 7101 человека.

Еще 1,3 тыс. работников предприятий Карелии выведены в простой по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Их количество почти не изменилось по сравнению с первым кварталом.