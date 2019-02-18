Резкое потепление ожидает жителей Карелии 19 февраля

О погоде на вторник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Во вторник 19 февраля в Петрозаводске будет облачно. Ночью пойдет снег, возможна метель. Днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного.

Ночная температура составит -5, -7 градусов, днем потеплеет до 0, + 2.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет мокрый снег, местами, преимущественно по восточным районам сильный, в отдельных районах метель. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный местами с порывами до сильного.

Ночью -4, - 9, местами похолодает до -13, днем -3, +2 градуса.