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Резкое повышение цен на два жизненно важных лекарства для больных раком санкционировала ФАС

Новости. Общество
21:40, 28 Ноября 2020
фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
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ФАС повысила предельные отпускные цены на два препарата для лечения рака из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

Цена на препарат ломустин, который используется для лечения онкозаболеваний, выросла почти в 9 раз - до 37 тыс. рублей  за упаковку. Азатиоприн, который применяют при лечении рака и ревматоидного артрита, стал стоить почти в 2 раза больше -  около 380 рублей за упаковку.

В ФАС это подтвердили и пояснили, что цены повышаются в соответствии с постановлением правительства от 31 октября 2020 года. Оно позволяет пересматривать цены на препараты в случае их недостатка на рынке. А дефицит возникает из-за нерентабельности их производства для фармкомпаний. 

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, на рынке возник дефицит ломустина из-за низкой закупочной цены в рамках госзакупок.  С начала года 77% аукционов на поставки препарата не состоялись. Цена на ломустин оставалась неизменной с 2010 года.

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