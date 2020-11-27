Резкое повышение цен на два жизненно важных лекарства для больных раком санкционировала ФАС

ФАС повысила предельные отпускные цены на два препарата для лечения рака из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

Цена на препарат ломустин, который используется для лечения онкозаболеваний, выросла почти в 9 раз - до 37 тыс. рублей за упаковку. Азатиоприн, который применяют при лечении рака и ревматоидного артрита, стал стоить почти в 2 раза больше - около 380 рублей за упаковку.

В ФАС это подтвердили и пояснили, что цены повышаются в соответствии с постановлением правительства от 31 октября 2020 года. Оно позволяет пересматривать цены на препараты в случае их недостатка на рынке. А дефицит возникает из-за нерентабельности их производства для фармкомпаний.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, на рынке возник дефицит ломустина из-за низкой закупочной цены в рамках госзакупок. С начала года 77% аукционов на поставки препарата не состоялись. Цена на ломустин оставалась неизменной с 2010 года.