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Результаты техосмотра могут быть аннулированы в ГИБДД

Новости. Общество
16:13, 12 Февраля 2020
фото: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова
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ГИБДД может получить возможность аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если машина диагностику не проходила или проходила с нарушениями правил.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект изменений в правила прохождения техосмотра, предлагаемые Минтрансом РФ.

"Документ предусматривает возможность для «должностного лица» ГИБДД аннулировать диагностическую карту (выдается по итогам ТО) в случаях, если машина диагностику не проходила либо технический осмотр проходит с нарушением установленных правил", — говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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