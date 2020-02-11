Результаты техосмотра могут быть аннулированы в ГИБДД

ГИБДД может получить возможность аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если машина диагностику не проходила или проходила с нарушениями правил.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект изменений в правила прохождения техосмотра, предлагаемые Минтрансом РФ.

"Документ предусматривает возможность для «должностного лица» ГИБДД аннулировать диагностическую карту (выдается по итогам ТО) в случаях, если машина диагностику не проходила либо технический осмотр проходит с нарушением установленных правил", — говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".