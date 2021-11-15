РФС направит миллион рублей спортшколе №7, которая благодаря бывшему директору Семенову получила статус футбольного центра Карелии

На выигранный грант в Карелии будет развиваться женский футбол.

Статус Детского футбольного центра спортивная школа №7 получила в конце 2019 года благодаря бывшему директору Денису Семенову, который в течение долгого времени вел переговоры, собирал документы и смог убедить Российский футбольный союз, что футбол в Карелии может развивать, просто ему нужно чуть-чуть помочь. В результате между РФС и и спортшколой было подписано соглашение, и школе присвоен статус Детского футбольного центра.

Благодаря этому школа имеет право на участие в конкурсах на включение в целевые программы, проекты и гранты Российского футбольного союза, на участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях, направленных на развитие подготовки футболистов. Программа поддержки рассчитана на три года.

И сегодня спортивная школа № 7 вошла в число 20 победителей грантового конкурса Российского футбольного союза. Благодаря этому она получит средства в размере 1 млн рублей.

В конкурсе участвовали спортивные организации, развивающие женский футбол. Сейчас в школе занимаются более 650 ребят, среди них – 52 девочки. Выигранные деньги позволят открыть дополнительные группы начальной подготовки по футболу для девушек. Конкурс проводился РФС при поддержке «Р.А. ФОНД» и ФИФА.

Подготовке к грантовому конкурсу начинал еще Денис Семенов, после увольнения его начинание продолжили тренеры школы. Результат превзошел ожидания.

Отметим, что увольнение директора спортивной школы №7 Дениса Семенова поставило под угрозу финансирование карельского детского футбола.

Российский Футбольный Союз направил в министерство образования и спорта Карелии Роману Голубеву запрос о причинах увольнения директора спортшколы №7 Петрозаводска Дениса Семенова, обратив внимание на то, что одним из кадровых критериев Детского футбольного центра является квалификация его руководителя. Несоответствие требованием РФС может повлечь приостановку статуса, а значит и финансирования.