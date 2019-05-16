Ритейлеры заявляют об ухудшении в розничной торговле в Карелии

Ситуация в розничной торговле в Карелии в первом квартале ухудшилась по сравнению с предыдущим периодом.

Доля тех, кто отметил ухудшение ситуации, составила 28,9%. В ходе предыдущего опроса об этом говорили 15,7% опрошенных. Каждый пятый ритейлер в Карелии оценил ситуацию как неблагоприятную. В предыдущем квартале такую оценку дали лишь 13,7% опрошенных, пишут "Вести Карелии".

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