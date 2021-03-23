Ритуальные услуги в России стали лидером по росту доходов в минувшем году

Наряду с услугами доставки они стали единственными, показавшими на фоне пандемии устойчивый рост.

Лента.ру приводит информацию из февральского выпуска "Мониторинга экономической ситуации" от Института Гайдара и РАНХиГС. Из нее следует, что в минувшем году российский сектор услуг на фоне пандемии коронавируса пережил максимальное падение за всю историю, однако два направления оказались в плюсе. Лидером по росту доходов стали ритуальные услуги (+ 3,8 %).

Следом за ними идут услуги почты и курьеров, которые выросли на 3,6%. Также неплохо себя чувствовали коммунальные услуги (-4%), жилищные (-4,8%), телекоммуникационные (-5%).

А вот объем платных услуг у организаций культуры рухнул на 53%, услуг в сфере туризма — на 52%, у транспорта — на 39,1%, у гостиниц — на 35,1%, услуги физической культуры и спорта — на 32,6%.

Лидерство ритуальных услуг можно объяснить высокой смертностью, которую зафиксировал Росстат. По данным ведомства, в минувшем году она выросла на 18%, достигнув рекорда 2005 года — 2,124 млн человек. Темпы роста стали рекордными с 1947 года. В декабре по росту смертности в стране фиксировался максимальный уровень с 1933 года. Естественная убыль населения в 2020 году составила 688,7 тысячи человек, в два раза больше, чем годом ранее.