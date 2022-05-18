Рядом с площадью, где должна пройти сельхозярмарка в Петрозаводске, собрали полсотни мешков мусора

Жители Петрозаводска расчистили от мусора часть территорий вдоль улиц Калевалы, Инженерной и Краснодонцев, сообщили в администрации города.

В рамках ежегодной городской акции «Чистый Петрозаводск» прошла уборка мусора в Ярмарочном парке. Жители карельской столицы расчистили часть территорий вдоль улиц Калевалы, Инженерной и Краснодонцев. В субботнике приняли участие около 30 человек. Среди них — специалисты администрации города и подведомственных учреждений. Общими усилиями на одном из участков собрали полсотни мешков мусора.

Сезон весенних субботников в карельской столице продолжается. Администрация приглашает всех желающих поддержать ежегодную общегородскую акцию «Чистый Петрозаводск».

В четверг в 16.00 экологическую акцию организуют на Зареке. Жителей Петрозаводска приглашают присоединиться к акции на общественной территории вблизи дома № 16 на улице Луначарского.

Кроме того, 21 мая с 12 до 14 часов в парке 50-летия Пионерской Организации молодёжный центр «Смена» при поддержке администрации проведёт большой тематический субботник «Всегда готов!». Участников обеспечат мешками, перчатками и необходимым инвентарем. В парке организуют музыкальное сопровождение. В программе, помимо самой уборки, запланированы танцевальные номера от лидерского клуба «Лови Момент», мастер-класс по уходу за зелёными насаждениями от специалистов управления благоустройства и экологии, сбор круп для приютов для животных от благотворительного фонда «РЕКС» и установка табличек, напоминающих людям о правилах выгула своих питомцев.

Также администрация напоминает, что инициативные граждане могут самостоятельно организовать субботники на общественных территориях города. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого мероприятия. Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее договориться о предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора. Подробности можно найти на сайте администрации Петрозаводска.

Все твердые коммунальные отходы, собранные во время акции, необходимо упаковать в мусорные пакеты и собрать в одном месте на территории проведения субботника.

Напомним, сельхозярмарка, где можно будет приобрести саженцы, пройдет в Петрозаводске на улице Инженерной с 26 по 29 мая.