Остановку транспорта временно запретят на проспекте в Петрозаводске из-за ярмарки

В конце мая изменится схема движения транспорта на Октябрьском проспекте.

С 26 по 29 мая изменится схема движения транспорта на Октябрьском проспекте. На участке между улицами Краснодонцев и Инженерной будет запрещена остановка, сообщили в администрации города.

Временные ограничения связаны с проведением весенней ярмарки. Торговые ряды, где будут представлены товары для дачи, разместят на Ярмарочной площади (в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта).

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и Правилами дорожного движения.

Ранее власти Петрозаводска приглашали продавцов товарами для дачи принять участие в ярмарке в мае.