Остановку транспорта временно запретят на проспекте в Петрозаводске из-за ярмарки

В конце мая изменится схема движения транспорта на Октябрьском проспекте.
С 26 по 29 мая изменится схема движения транспорта на Октябрьском проспекте. На участке между улицами Краснодонцев и Инженерной будет запрещена остановка, сообщили в администрации города.
Временные ограничения связаны с проведением весенней ярмарки. Торговые ряды, где будут представлены товары для дачи, разместят на Ярмарочной площади (в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта).
Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и Правилами дорожного движения.
Ранее власти Петрозаводска приглашали продавцов товарами для дачи принять участие в ярмарке в мае.
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