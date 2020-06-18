"РКС-Петрозаводск" подарили БСМП автомобиль скорой медицинской помощи

Накануне Дня медицинского работника главный управляющий директор "РКС-Петрозаводск" Александр Владимирович Сафронов вручил ключи от новой машины скорой медицинской помощи исполняющей обязанности главного врача БСМП Наталье Николаевне Алонцевой.

Автомобиль стал подарком больнице в рамках благотворительной помощи по борьбе с коронавирусом.

"Самое главное, что на сегодняшний день, когда все медицинское сообщество борется с пандемией, медики ощущают внимание и поддержку со стороны республики и бизнеса. Огромная благодарность вам от медработников и в первую очередь от коллектива скорой помощи", – поблагодарила за подарок Наталья Николаевна.

Группа компаний "РКС" перечислила 15 миллионов рублей учреждениям в восьми городах своего присутствия в качестве поддержки регионов в борьбе с вирусом. Два миллиона из них были выделены компании "РКС-Петрозаводск", на эти деньги и был приобретен автомобиль скорой медицинской помощи, который теперь будет служить на благо городу.

На торжественной церемонии вручения ключей присутствовал и глава республики Артур Парфенчиков. Он поблагодарил главного управляющего директора "РКС-Петрозаводск" за поддержку города в борьбе с пандемией.

"РКС-Петрозаводск" ответственно относятся к сложившейся ситуации, сотрудники компании делают все возможное, чтобы предотвратить распространение болезни: усилили контроль за качеством воды, на водоочистных сооружениях применяется интенсивное УФ-облучение, сотрудники предприятий работают в средствах индивидуальной защиты, проводится дезинфекция объектов и техники.

Сейчас, несмотря на то, что число заболевших в стране постепенно снижается, важно соблюдать все меры безопасности, чтобы не дать болезни шанса на распространение. Время пандемии обязательно закончится, а подаренный автомобиль останется надежным помощником медицинских работников.

Новости компаний