"РКС-Петрозаводск" предостерегают потребителей: отправленная в унитаз маска может обернуться "кошмаром"

Сотрудники АО "ПКС-Водоканал" рассказали о новой причине засоров в период режима самоизоляции – выброшенные в канализацию медицинские маски и перчатки все чаще становятся причиной выхода сетей из строя.
Система водоотведения предназначена исключительно для отвода жидких бытовых отходов, сбрасывать в канализацию мусор запрещено.
Пользователи коммунальных благ должны осознавать: если бытовой мусор ушел в смыв, это резко повышает вероятность засора и ставит под угрозу исправность канализации. Из-за накопленного мусора канализационные стоки рано или поздно переполнят трубопровод и затопят не только квартиру, но и соседей.
Лучшая профилактика от засоров – это соблюдение правил пользования канализацией. В раковину и унитаз категорически нельзя сбрасывать:
• Медицинские маски и перчатки;
• Бумагу, влажные салфетки, средства гигиены, подгузники;
• Очистки продуктов, остатки еды, масло, жир;
• Окурки и спички;
• Тряпки, рулонные полотенца и целлофан;
• Бытовой и строительный мусор;
• Наполнители для кошачьих лотков.
Для бытового мусора нужно использовать мусорное ведро, а не канализационные сети.
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