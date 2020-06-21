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"РКС-Петрозаводск" предостерегают потребителей: отправленная в унитаз маска может обернуться "кошмаром"

Новости. Общество
13:55, 22 Июня 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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Сотрудники АО "ПКС-Водоканал" рассказали о новой причине засоров в период режима самоизоляции – выброшенные в канализацию медицинские маски и перчатки все чаще становятся причиной выхода сетей из строя.

Система водоотведения предназначена исключительно для отвода жидких бытовых отходов, сбрасывать в канализацию мусор запрещено.

Пользователи коммунальных благ должны осознавать: если бытовой мусор ушел в смыв, это резко повышает вероятность засора и ставит под угрозу исправность канализации. Из-за накопленного мусора канализационные стоки рано или поздно переполнят трубопровод и затопят не только квартиру, но и соседей.

Лучшая профилактика от засоров – это соблюдение правил пользования канализацией. В раковину и унитаз категорически нельзя сбрасывать:

• Медицинские маски и перчатки;
• Бумагу, влажные салфетки, средства гигиены, подгузники;
• Очистки продуктов, остатки еды, масло, жир;
• Окурки и спички;
• Тряпки, рулонные полотенца и целлофан;
• Бытовой и строительный мусор;
• Наполнители для кошачьих лотков.

Для бытового мусора нужно использовать мусорное ведро, а не канализационные сети.

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