"РКС-Петрозаводск" предостерегают потребителей: отправленная в унитаз маска может обернуться "кошмаром"

Сотрудники АО "ПКС-Водоканал" рассказали о новой причине засоров в период режима самоизоляции – выброшенные в канализацию медицинские маски и перчатки все чаще становятся причиной выхода сетей из строя.

Система водоотведения предназначена исключительно для отвода жидких бытовых отходов, сбрасывать в канализацию мусор запрещено.

Пользователи коммунальных благ должны осознавать: если бытовой мусор ушел в смыв, это резко повышает вероятность засора и ставит под угрозу исправность канализации. Из-за накопленного мусора канализационные стоки рано или поздно переполнят трубопровод и затопят не только квартиру, но и соседей.

Лучшая профилактика от засоров – это соблюдение правил пользования канализацией. В раковину и унитаз категорически нельзя сбрасывать:



• Медицинские маски и перчатки;

• Бумагу, влажные салфетки, средства гигиены, подгузники;

• Очистки продуктов, остатки еды, масло, жир;

• Окурки и спички;

• Тряпки, рулонные полотенца и целлофан;

• Бытовой и строительный мусор;

• Наполнители для кошачьих лотков.

Для бытового мусора нужно использовать мусорное ведро, а не канализационные сети.