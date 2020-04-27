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"РКС-Петрозаводск" приняли участие в онлайн-ярмарке вакансий "Техно.pro"

Новости. Общество
09:44, 28 Апреля 2020
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"Российские коммунальные системы" – это крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России.

АО "ПКС-Водоканал" и АО "ПКС-Тепловые сети" входят в группу компаний "РКС-Петрозаводск", эти предприятия одни из самых крупных представителей коммунальной отрасли в республике Карелия.

АО "ПКС-Тепловые сети" предоставляет услуги по выработке и транспортировке тепловой энергии от источника тепла к потребителю. Кроме этого, АО "ПКС-Тепловые сети" выполняет работы сторонним организациям по строительству тепловых сетей. Свою историю предприятие ведет еще с 60-х годов. Компания – участник Программы газификации республики. Сегодня АО "ПКС-Тепловые сети" обслуживает 18 котельных и 277 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

АО "ПКС-Водоканал" обслуживает  436,81 км водопроводных сетей, комплекс водопроводных очистных сооружений, 8 водопроводных насосных станций, 14 водопроводных станций подкачки, канализационные сети протяженностью 366,433 км, комплекс очистных сооружений канализации, 13 насосных станций канализации. В этом году Водоканалу Петрозаводска исполняется 85 лет. Сейчас АО "ПКС-Водоканал" – современная компания, не останавливающая свою модернизацию и по сей день.

"РКС-Петрозаводск" ежегодно принимают участие в ярмарке вакансий технических и инженерных специальностей "Петрозаводского государственного университета", и в этом году, несмотря на необычный "онлайн" формат от участия в мероприятии  компания не отказалась.

Если вы хотите быть уверенным в завтрашнем дне, хотите совершенствоваться и расти по карьерной лестнице – "РКС-Петрозаводск" приглашает вас на работу! Официальная зарплата и полный соц. пакет  в  стабильной компании – это то, что сейчас как никогда ценится на рынке труда.

В "РКС-Петрозаводск" ждут соискателей профессий:

• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
• слесарь-ремонтник;
• слесарь по обслуживанию теплотехнического оборудовании;
• слесарь по ремонту автомобилей;
• слесарь по топливной аппаратуре;
• слесарь аварийно-восстановительных работ.

Подробности можно узнать в группе "Техно.pro" социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/event193638999 или же у специалистов "РКС-Петрозаводск":

• начальника отдела подбора, учета и развития персонала
Маргариты Геннадьевны Фирсовой

m.firsova@rks.karelia.ru

тел. 71-00-10, факс 71-00-97

• специалиста по развитию и обучению персонала Александры Витальевны Серковой

a.serkova@rks.karelia.ru

тел. 71-00-44

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