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«РКС-Петрозаводск» продолжают развивать программу бережливого производства

Новости. Общество
15:47, 30 Мая 2023
фото: © «РКС-Петрозаводск»

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На протяжении десятилетия сотрудники выступают авторами проектов, направленных на улучшение производственного процесса, и внедряют их в работу.

В мае сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети» и АО «ПКС-Водоканал» прошли обучение по программе бережливого производства. Встречу со специалистами провели бизнес-тренеры учебной площадки «Фабрика процессов», которая в 2022 году была открыта в Петрозаводске в рамках национального проекта «Производительность труда».

«Модернизация любого предприятия начинается с изменения мышления его сотрудников. Часто для построения эффективного рабочего процесса нужно лишь отказаться от стереотипов, с годами утративших актуальность. К примеру, начать свой день с простого: правильно организовать рабочее место и разложить инструменты согласно технологической цепочке от более нужного к менее необходимому. Иногда уже во время обучения на «Фабрике процессов» у людей возникает желание изменить подход к работе», – рассказала бизнес-тренер учебной площадки «Фабрика процессов» Марина Белова.

В учебном классе специалисты «РКС-Петрозаводск» в ходе «запуска» собственного проекта проработали механику использования инструментов бережливого производства. К их числу можно отнести систему организации рабочего места 5S, соблюдение безопасности, устранение скрытых потерь, быструю переналадку и многие другие. После прохождения тренинга сотрудники планируют применять полученный опыт на предприятиях.

Об использовании бережливого производства в группе компаний «РКС-Петрозаводск» рассказывает ведущий инженер АТЦ и специалист 1 категории группы управления производственными активами Юлия Катаева: «Внедрение программы на предприятиях «РКС-Петрозаводск» началось в 2013 году. Таким образом, на протяжении уже десяти лет сотрудники выступают авторами проектов, направленных на улучшение производственного процесса, и внедряют их в работу. По итогам 2022 года специалисты компании выдвинули на рассмотрение 61 предложение, 39 из них были запущены в работу и постепенно приносят экономический эффект. Авторы инициатив поощряются премией».

Так, начальник службы АО «ПКС-Тепловые сети» Давид Остапчук работает над установкой системы мониторинга загрязнений и противонакипного аппарата в котельной поселка Новая Вилга. Модернизация сэкономит средства на ежегодном привлечении подрядных организаций для обслуживания объекта. Начальник автотранспортного цеха АО «ПКС-Водоканал» Роман Панкратьев провел модернизацию гидравлического молота для экскаватора, чем снизил затраты предприятия на покупку нового оборудования. Инженер по автоматизированным системам управления производством Эдуард Белков внедрил программное обеспечение для насосной станции сырого осадка на водозаборных очистных сооружениях. Новые опции программы позволили уменьшить человеческий труд и при этом сделали работу более производительнее.

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