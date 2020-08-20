Роботизированная молочная ферма появится в поселке Карелии

Генеральный директор ОАО "Совхоз "Толвуйский" Евгений Сергеенко рассказал о планах построить роботизированную молочную ферму.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович в ходе рабочей поездки в Медвежьегорский район провел встречу с генеральным директором ОАО "Совхоз "Толвуйский" Евгением Сергеенко. Об этом сообщили в пресс-службе карельского парламента.





Как рассказал руководитель предприятия, в настоящее время государственный совхоз бьет рекорды по надоям молока, увеличив их с 6 до 12 тонн. С начала года количество дойных коров возросло с 605 до 642 голов, до конца года ожидается увеличение еще на 30 единиц. Говоря об уровне заработной платы, гендиректор отметил, что в период заготовки комбайнеры получают от 35 до 60 тыс. рублей, зарплаты доярок в связи с ростом объемов молока также достойные. На кредитные средства закуплена новая техника: силосоуборочный комбайн, фронтальный погрузчик, оборудование для измельчения древесины. К настоящему времени заготовлено 90% кормов.



В ходе встречи Элиссана Шандаловича интересовали вопросы получения субсидий из бюджета Карелии и развития предприятия. Евгений Сергеенко рассказал, что у совхоза заключено соглашение с карельским Минсельхозом, средства поступают без задержек. Что касается планов, то ОАО "Совхоз "Толвуйский" намерено реализовать инвестиционной проект по строительству роботизированной фермы. В ближайшее время будут объявлены торги на ее проектирование, уточнил Сергеенко.



Председатель карельского парламента отметил, что с появлением фермы совхоз в разы увеличит объемы производства и в связи с этим было бы логично в перспективе организовать в Толвуе переработку продукции.



Добавим, что в бюджете Карелии на 2020 год ОАО "Совхоз "Толвуйский" предусмотрена субсидия в размере 23 млн рублей.