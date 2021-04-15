В Карелии родителям пришлось оплатить долг сына, который попался пьяным за рулем

Жители Сортавалы отдали 30 тысяч рублей приставам, чтобы их сына не объявили в розыск как должника, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов Сортавалы находился документ о взыскании штрафа с местного жителя за вождение в пьяном виде в размере 30 тысяч рублей. Пристав-исполнитель несколько раз пытался найти должника по адресу проживания родителей, но те объясняли, что сын не живет с ними, а находится на лечении в одной из частных клиник. Адрес лечебного учреждения родственники сообщить отказывались.

Тогда пристав-исполнитель решил объявить нарушителя в розыск, о чем он и предупредил родителей должника. Они не стали усугублять ситуацию и закрыли долг в полном объеме. Розыскные мероприятия были прекращены, а исполнительное производство закрыто.