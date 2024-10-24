Родители юных «рысей» устроили банный день в городе горняков Карелии

В Костомукше в преддверии хоккейного сезона тщательно намыли каток, но осталась еще одна проблема.

Банный день для катка устроили в Костомукше, рассказали в паблике местного хоккейного клуба «Рыси».

В воскресенье, 27 октября, родители старшей группы провели генеральную подготовку катка перед началом сезона.

Родители юных спортсменов убирали упавшую листву и мусор с поверхности катка и намыли асфальт водой.

Как уточнили в источнике, в прошлом сезоне неубранная листва доставила много проблем ледоварам при заливке. В этом году учли ошибки прошлых лет при подготовке льда.

Осталась одна большая проблема — плохое освещение катка, отметили в сети.

«Ждем решения данной проблемы от спортшколы и администрации города», — уточнили спортсмены.