Родители карельских детей смогут задать вопросы министру просвещения России

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева проведет Общероссийское родительское собрание, сообщили в Минобразования Карелии.

В последний день лета, 31 августа, министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева проведет Общероссийское родительское собрание. Родители карельских детей смогут пообщаться с министром образования республики Александром Морозовым.

Пятое по счету Общероссийское родительское собрание пройдет с 11.00 до 12.30 в формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов России.

Благодаря онлайн-трансляции в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети "ВКонтакте" следить за мероприятием можно будет из любой точки страны и мира.

Вопросы Ольге Юрьевне Васильевой можно направлять через форму на сайте и через аккаунты министерства просвещения в социальных сетях. Наиболее острые из них станут предметом обсуждения в ходе собрания.

По завершении Общероссийского собрания с 12.30 до 14.00 на базе Карельского института развития образования (Петрозаводск, ул. Правды, д. 31, 3 этаж, актовый зал) пройдет республиканская встреча родителей с министром образования Республики Карелия Александром Морозовым.

Районы республики смогут подключиться к мероприятию в дистанционном режиме. На странице http://kiro-karelia.ru/activity/online будет организована прямая трансляция, вопросы можно задавать в чате.

Вопросы Александру Николаевичу Морозову можно будет задать лично, а также предварительно направить на адрес Карельского отделения Национальной родительской ассоциации: karelia.nra@mail.ru.