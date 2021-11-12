Родители новорожденных в Карелии Гекторов и Жозефин не признают

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, какие имена предпочитают давать своим детям жители нашей республики.

По информации Охлопкова, на 17 декабря в Республиканском перинатальном центре родились 2080 мальчиков и 1995 девочек.

«В Карелии родители предпочитают не называть детей редкими именами в отличие, например, от Якутии, где новорождённых называют Жозефина, Луна, Офелия, Сакура, Гектор, Космос, Марс, Оскар», — отметил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным Управления ЗАГС Республики Карелия, самыми популярными именами, которые давали родители своим детям в Карелии, у мальчиков стали Максим — 117, Артём — 103 и Александр — 100; у девочек — София — 131, Ева — 95, Мария — 86.

Меньше всего было зарегистрировано среди мальчиков Алексеев — 48, Никит — 48 и Богданов — 46, среди девочек наиболее редкие имена — Валерия, Елизавета, Кира — по 45 и Арина — 43.