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Новости. Общество
08:05, 25 Мая 2018

Родители подростков, устроивших драку в Кеми, получили штрафы

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Прокуратура Кемского района Карелии провела проверку после инцидента у стадиона "Юность", когда подростки устроили массовую драку и сняли ее на видео.

Прокуратура Кемского района отчиталась о результатах проверки, проведенной по факту массовой драки подростков с учетом заявлений причинении вреда здоровью несовершеннолетних.

Напомним, массовая драка подростков произошла в Кеми вечером 30 апреля возле стадиона "Юность". Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в ней участвовали юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет, учащиеся городских школ №1 и №2. По данным полиции, в драке пострадали две школьницы. 

"Находясь в общественном месте, нарушая общественный порядок, они учинили конфликт, переросший в локальные обоюдные драки, при этом несовершеннолетние друг другу наносили побои, громко выражались нецензурными выражениями", - говорится в сообщении районной прокуратуры по итогам проверки.

Как сообщает ведомство, после сбора доказательств сотрудниками полиции были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении родителей несовершеннолетних, принявших активное участие в происходящем по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.

Протоколы были рассмотрены 22 мая комиссией по делам несовершеннолетних при администрации Кемского района с участием представителя прокуратуры. Виновным лицам назначено наказание в виде штрафа и предупреждения с учетом роли в содеянном.

Несовершеннолетние, принявшие участие в нанесении побоев, поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Кемского муниципального района. Несовершеннолетние, осуществившие видеосъемку происходящего, поставлены на учет в образовательное учреждение. 

Прокуратурой Кемского района в адрес директоров школ, где учатся подростки, внесены представления об устранении нарушений закона.

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