Родители школьников в Карелии тратят на подготовку к 1 сентября менее 20 тысяч рублей

Опрос показал, что жителям Карелии удается экономить на подготовке к школе.

В начале сентября «Столица на Онего» провела опрос, чтобы выяснить, какую сумму в среднем тратят родители школьников в Карелии при подготовке к началу учебного года.

Как выяснилось, чаще всего родители школьников тратят на подготовку к 1 сентября от 10 до 20 тысяч рублей. Подобным образом ответили 35% участвовавших в опросе.

Не сильно отстали по количеству опрашиваемые, которые тратят менее 10 тысяч рублей на школьников перед началом учебного года. Таким образом, 2/3 участвовавших в опросе могут потратить к 1 сентября менее 20 рублей.

Менее популярными оказались ответы, предполагавшие значительные траты. От 20 до 30 тысяч рублей на школьников тратят 16% опрошенных. Наконец, более 30 тысяч рублей готовы потратить на школьников 17% читателей «Столицы на Онего», принявших участие в опросе.

Всего в опросе, проходившем с 4 по 11 сентября, приняли участие 167 человек.