Родители звезды "Игры престолов" запретили ей смотреть сериал

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Исполнительница роли Лианны Мормонт в "Игре престолов", 15-летняя Белла Рэмси, призналась, что родители запрещают ей смотреть сериал.
Родственники звезды считают, что в саге слишком много сцен насилия. Белла сможет посмотреть картину только по достижению совершеннолетия.
Актриса отметила, что видела несколько серий седьмого сезона, но во время просмотра родители не позволяли ей смотреть некоторые сцены, пишет Cosmopolitan.
"Даже в тех эпизодах, которые я видела, иногда мама и папа просто вставали передо мной, чтобы загородить что-то слишком ужасное на экране… Думаю, что увижу сериал полностью,когда мне исполнится 18", – поделилась Белла с журналистами.
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