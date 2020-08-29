Родителям объяснили, как бороться с поборами в школах

Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко рассказал, как бороться с поборами в школах.

В Родительской ассоциации объяснили, как избежать связанных с коронавирусом поборов в школах. Также там рассказали, куда обращаться, если руководство учебного заведения настаивает на сборе средств, пишет "ФедералПресс".

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко заявила, что школы не имеют права собирать деньги на средства профилактики коронавируса. Все необходимые вещи руководства школ обязаны закупать за счет региональных бюджетов.

"Поборы действительно не входят ни в какие компетенции или задачи школы, они не должны собирать на эти нужды. С одной стороны, я понимаю ту ситуацию, в которую попали учебные заведения, они действительно не планировали эти затраты", – отметила Шевченко.



Если школы продолжат настаивать на сборе средств, то граждане могут обратиться в прокуратуру.

Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко также посоветовал родителям сообщать о поборах в органы прокуратуры.

Кроме того, Семченко призвал сообщать о таких случаях и в местные органы управления образованием. Помимо этого, о поборах следует информировать и Министерство просвещения РФ.