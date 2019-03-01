Родителям в Карелии предложили сдать школьный экзамен

В Карелии состоится акция "День сдачи ОГЭ родителями", сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ОГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен по математике.

На мероприятии можно будет увидеть, как проходит регистрация на экзамен и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена, как выглядят КИМ ОГЭ 2018 года.

Государственная итоговая аттестация после завершения обучения в 9 классе – первый серьезный экзамен, который сдают учащиеся. Она является обязательной для всех школьников и подтверждает освоение ими программ основного общего образования.

Помимо родителей, возможность сдать экзамен в этот день предоставляется представителям органов власти, СМИ, творческим и общественным деятелям.

Продолжительность мероприятия: два часа. Условия участия читайте здесь.