Родившейся в самолете девочке подарили пожизненный авиабилет

Родившаяся в самолете девочка сможет всю жизнь бесплатно летать.

16 сентября рейс авиакомпании EgyptAir из Каира в Лондон пришлось экстренно посадить в Мюнхене, так как у одной из пассажирок, гражданки Йемена по имени Хийям Наср Наджи Даабан, начались роды. Правда, дочка Хийям не стала дожидаться приземления, и появилась на свет, пока самолет еще был в воздухе, сообщает сайт deti.mail.

К счастью, на борту оказался врач, который и принял роды с помощью членов экипажа.

В своем твиттере авиакомпания объявила, что новорожденная получит пожизненный авиабилет и сможет всю жизнь бесплатно летать рейсами EgyptAir.

Правда, позже появилась информация, что это касается только рейсов авиакомпании в Мюнхен.