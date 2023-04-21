Родник стал проблемой для жителей района Петрозаводска

Внезапно открывшийся родник на Ключевой мешает местным жителям.

В районе дома № 3 по улице Репникова горожане страдают от воды. Она появилась после того, как перед магазином в этом месте заасфальтировали парковку. Люди уверены, что при работах задели жилу родника. Серьезную проблему ключ представляет зимой — на переходе и тротуаре от остановки «Сегежская» в морозы образуется каток. Об этом пишет «Фактор News» со ссылкой на паблик «Отражение.Карелия».

Жители Ключевой не раз обращались в администрацию города, чтобы власти помогли справиться с родником. Результатов от этой переписки нет. Но сейчас в данном районе идет ремонт улицы и тротуара. Горожане рассчитывают, что во время работ можно устранить проблему с ключом.

Какие планы у мэрии по борьбе с подземными водами, знает «Фактор News».