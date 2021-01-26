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Житель Карелии взломал квартиру сестры и украл ее сапоги

Новости. Общество
18:00, 27 Января 2021
фото: © pixabay.com
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В Калевальском районе рецедист ради бутылки взломал квартиру родной сестры, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района поступило заявление от 49-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестные взломали замок и проникли в её квартиру. Женщина пояснила, что находилась в отъезде, о происшествии ей сообщили бдительные соседи. После таких новостей она сразу вернулась домой, где обнаружила пропажу своих зимних сапог стоимостью 839 рублей.

Благодаря показаниям свидетелей, сотрудники полиции установили личность подозреваемого – 43-летнего ранее судимого брата потерпевшей. Мужчина признался в том, что проник в квартиру своей сестры и совершил кражу. Он планировал продать свою добычу, а на вырученные деньги приобрести спиртное, но не успел. Рецидивист признался, что отправляясь на "дело", находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. И, если бы не спиртное, подобного он бы не совершил. Свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся, а также в полном объёме возместил материальный ущерб.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру района.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-01-27 18:04:28
Жути не нагоняйте. Он туда и хотел. Зима, жрать нечего, а там кормят три раза в день и скульптуры снежные с шахматными турнирами.
Гость
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