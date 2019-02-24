Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон

В страшной аварии в Карелии погиб бывший начальник Центра социальной работы Петрозаводска Александр Саукконен, его жена и их 9-летняя внучка.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился сын погибших Александра и Людмилы Саукконен, дядя девочки и сообщил, что прощание состоится 27 февраля в 12.00.

"Моего отца знали по работе и очень уважали, и, может быть, кто-то захочет прийти проститься, - написал Андрей Саукконен, -

до Центра социальной работы папа работал много лет председателем профкома большого завода КСК-1, там было больше тысячи сотрудников, и практически со всеми он был хорошо знаком".

Напомним, смертельное ДТП произошло 23 февраля в 7.20 на федеральной дороге Сортавала в Пряжинском районе, недалеко от села Крошнозеро. Семья Саукконен с внучкой направлялись в Финляндию, когда в них врезалась 30-летняя водитель Suzuki. Девушка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Саукконены погибли на месте.