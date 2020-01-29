Родственники в Карелии нашли ночью мертвую бабушку

В Беломорске ночью в одной из квартир дома был обнаружен труп женщины, сообщили в МВД Карелии.

Как сообщили в МЧС Карелии "Столице на Онего", 30 января в 1.50 на пульт дежурной службы спасателей позвонили сотрудники полиции, которым потребовалась помощь при вскрытии одной из дверей в многоквартирном доме.

"Прибыв на место вызова, спасатели вскрыли дверь при помощи шанцевого инструмента, - рассказали в МЧС Карелии. – В квартире было обнаружено тело женщины".

В МВД Карелии рассказали, кому понадобилось попасть в квартиру женщины в 2 часа ночи.

"Соседи заметили, что 76-летняя женщина долго не выходит из дома, - объяснили в полиции. – Позвонили родственникам, которые приехали на поезде в Беломорск ночью. Дверь бабушка не открыла, поэтому потребовалась помощь полиции и спасателей. Беспокойство оказалось не напрасным. В квартире было обнаружено тело пожилой женщины без признаков насильственной смерти".