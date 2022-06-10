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Рогозин допустил существование разумной жизни в космосе

Новости. Общество
20:30, 11 Июня 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Вне Земли может существовать разумная жизнь, поскольку пространство бесконечно, и там могут быть другие неизвестные миры, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Об этом Дмитрий Рогозин рассказал в программе «Звездные войны» на телеканале «Россия 24». Выпуск передачи опубликован в Telegram-канале корпорации, информирует РБК.

«Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим, может быть, там есть еще такие миры. То это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе разумной», — сказал Рогозин и добавил, что является сторонником «именно этого понимания».

Он отметил, что исследования по вопросу существования внеземной жизни ведутся давно и в России, и в США. Ученые собирают различные факты, которые относятся к теме НЛО, но, отметил Рогозин, «на 99,9% это какие-то атмосферные или какие-то иные физические явления», не связанные с НЛО.

Тем не менее, глава «Роскосмоса» допустил существование фактов, имеющих связь с НЛО, и рассказал о свидетельствах советских летчиков-испытателей, которые в 1970-е годы во время первых полетов замечали необъяснимые явления, а потом пытались отобразить их на бумаге, передает РБК.

Рогозин не исключил, что Земля может быть «объектом некоего внешнего наблюдения», но существующие технологии не дают понять, «есть ли иная жизнь кроме нашей и есть ли у этой второй жизни более высокий технологический уровень, который позволяет в лупу рассматривать нашу планету, нашу цивилизацию, не вмешиваясь в ее дальнейшее развитие». По словам Рогозина, некоторые специалисты в США также разделяют эту позицию.

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