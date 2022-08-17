Рок-фестиваль пройдет на берегу самого чистого озера Карелии

На берегу озера Контокки в Костомукше впервые после двухлетнего перерыва состоится блиц-фест «Время Рока» (16+).

В пятницу, 20 августа, в Костомукшу придет «Время Рока» – это настоящий праздник для ценителей живой музыки. Рок-фестиваль пройдет на открытой площадке «Гипроруда», расположенной на живописном берегу озера Контокки, рассказали в Минкультуры Карелии.

На сцену выйдут музыкальные группы из Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Костомукши.

Главный гость фестиваля – группа «АнимациЯ», неоднократный участник «Нашествия», «Улетай», «Чернозема», «Звукоморья», «VK-феста» и других крупных фестивалей, исполнитель многочисленных хитов и саундтреков к российским фильмам.

Кроме того, на сцене выступят группы из Санкт-Петербурга: «Донэра» (подвижный рок с зажигательным женским вокалом) и «Radio Stockholm» (мелодичный рок с лиричными текстами и проникновенным мужским вокалом).

Петрозаводск на фестивале представит группа «Лимфа», которая порадует своим творчеством поклонников «тяжелой» музыки.

Ранее Роспотребнадзор в Карелии назвал Контокки самым безопасным озером для купания.