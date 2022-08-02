Роспотребнадзор в Карелии назвал безопасное озеро для купания

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды и почвы в зонах рекреации на севере республики.

Мониторинг за качеством воды и почвы в местах массового отдыха людей провели в Костомукше, Муезерском и Калевальском районах, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По результатам исследования, проба воды из озера Контокки, которую взяли на месте отдыха в районе нижнего кольца по улице Мира в Костомукше, по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов. Проба почвы также прошла проверку по всем показателям.

Ранее специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в излюбленных местах отдыха в Петрозаводске и Пряжинском районе.