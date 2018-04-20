"Не "говорящие головы" изменят Россию"

Известный в Петрозаводске предприниматель Роман Гольцев рассказал о целях рекламной кампании, на которую обратил внимание замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев.

Напомним, Нургалиев обратил внимание на баннеры со слоганом "Эту страну изменят люди не в костюмах", которую запустил в Петрозаводске предприниматель Роман Гольцев. В ней приняли участие известные в Карелии люди: журналист Наталья Ермолина, фотограф Алексей Гайдин, спортсменка Наталья Дьячкова, ресторатор Сергей Ли, общественница Анастасия Неровная и другие.

"Спасибо Рашид Гумарович, что обратили внимание. Хоть и цель этой рекламной кампании сугубо коммерческая (реклама джинсовых магазинов), но не скрою, хотелось бы напомнить и власти, что не "говорящие головы", которые не слезают с экранов телевизоров изменят нашу страну, а люди, которых обычно не показывают, мало того на многих из них власть вешает ярлыки. Но именно "они" каждый день придумывают и "новые костюмы" и "новые телевизоры". Да, они неудобные и некомфортные, они не ходят строем, но только такие креативные и необычные люди способны вытащить страну из состояния, в котором она находится", - рассказал Роман Гольцев.

"Так было всегда, во все времена и во всех странах. Созидатели не сидят в башнях из слоновой кости. Но, это открытое обращение не только к власти и не столько, как к гораздо большему числу обычных людей. Посмотрите по сторонам, герои не где-то там, а среди вас! Каждый может проявить себя, сделать, что-то достойное и даже выгодное для себя и своей семьи. Делайте, как я, как мы, делайте лучше нас! Если каждый сделает хотя бы один шаг, то эта наша страна обязательно изменится!" – добавил бизнесмен.