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Новости. Общество
13:08, 20 Апреля 2018

"Не "говорящие головы" изменят Россию"

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Известный в Петрозаводске предприниматель Роман Гольцев рассказал о целях рекламной кампании, на которую обратил внимание замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев.

Напомним, Нургалиев обратил внимание на баннеры со слоганом "Эту страну изменят люди не в костюмах", которую запустил в Петрозаводске предприниматель Роман Гольцев. В ней приняли участие известные в Карелии люди: журналист Наталья Ермолина, фотограф Алексей Гайдин, спортсменка Наталья Дьячкова, ресторатор Сергей Ли, общественница Анастасия Неровная и другие.

"Спасибо Рашид Гумарович, что обратили внимание. Хоть и цель этой рекламной кампании сугубо коммерческая (реклама джинсовых магазинов), но не скрою, хотелось бы напомнить и власти, что не "говорящие головы", которые не слезают с экранов телевизоров изменят нашу страну, а люди, которых обычно не показывают, мало того на многих из них власть вешает ярлыки. Но именно "они" каждый день придумывают и "новые костюмы" и "новые телевизоры". Да, они неудобные и некомфортные, они не ходят строем, но только такие креативные и необычные люди способны вытащить страну из состояния, в котором она находится", - рассказал Роман Гольцев.

"Так было всегда, во все времена и во всех странах. Созидатели не сидят в башнях из слоновой кости. Но, это открытое обращение не только к власти и не столько, как к гораздо большему числу обычных людей. Посмотрите по сторонам, герои не где-то там, а среди вас! Каждый может проявить себя, сделать, что-то достойное и даже выгодное для себя и своей семьи. Делайте, как я, как мы, делайте лучше нас! Если каждый сделает хотя бы один шаг, то эта наша страна обязательно изменится!" – добавил бизнесмен.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-04-20 16:00:42
Обычная местная говнореклама. Кто ходит в этот Д и Г магазин?
Беня
2018-04-20 15:13:53
"Эту страну" - чертовы иностранцы, ненавижу, даже кюшать не могу...
это я
2018-04-20 14:24:30
люди в джинсе хотят изменить наш мир, а именно стереть с лица земли всё, что неподвластно доллару и не согласно, как они сами, ходить в одежде американских работников.
"Все страны одеть в джинсу!" - это не только слоган финансов, это принцип одного государства, которое все остальные страны видит только в качестве своих рабов
Горожанин
2018-04-20 14:03:43
И тем не менее, "в начале было слово". Страна изменится, когда "говорящие головы" перестанут молиться на "рынок", и начнут говорить об организации и планировании производства. Рынок - он только для ребят, сменивших малиновые пиджаки на куртки, и не умеющих и не собирающихся ничего созидать
Беня
2018-04-20 15:11:23
Горожанин, ну не стесняйся. так и скажи - рынок это для опарышей, пожирающих труп великой державы :)
goo
2018-04-20 13:59:12
Хороший проект, только господин Глушков там не в тему. Он несколько раз пытался влезть в "костюм" и стать депутатом.
кир
2018-04-20 13:55:19
Опять они все углы домов оклеили листовками о распродаже шмоток.
Беня
2018-04-20 15:07:02
кир, в добавок к листовкам на углу великих полководцев Невского и Мерецкова торговцы шмотками орут в матюгальник
Мизантроп
2018-04-20 13:39:42
Ахахахаааа... "Столица" не позорься, картинка то где?!
Мизантроп
2018-04-20 13:34:41
Мою страну изменить могут только такие ребята. А не ссаные "бизнесмены" сросшиеся с властью. Аминь.
однозначно
2018-04-20 13:30:38
Известный предприниматель? Торговец импортными шмотками, не более того.
Гость
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