Роман Голубев исполнил мечту 6-летнего Данилы, а также получил в подарок новогодний рисунок

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля.

Глава Минобразования Карелии принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», которая проводится с 2018 года.





В личном профиле Роман Голубев рассказал, что ему попалась новогодняя открытка с мечтой 6-летнего Данилы из Петрозаводска, который попросил в подарок трюковый самокат-снегокат.

«Передал Данилу заветный подарок. Теперь каникулы у мальчика точно пройдут активно! А в ответ от Данила получил новогодний рисунок!», — написал министр.





Роман Голубев отметил, что акция продлится до 28 февраля. Она ежегодно объединяет тысячи неравнодушных людей, которые помогают детям поверить в новогоднюю сказку.

Напомним, недавно министр рассказал об идее, которую символично реализовали в уходящий год педагога и наставника.