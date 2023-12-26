Роман Голубев исполнил мечту 6-летнего Данилы, а также получил в подарок новогодний рисунок

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля.
Глава Минобразования Карелии принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», которая проводится с 2018 года.
В личном профиле Роман Голубев рассказал, что ему попалась новогодняя открытка с мечтой 6-летнего Данилы из Петрозаводска, который попросил в подарок трюковый самокат-снегокат.
«Передал Данилу заветный подарок. Теперь каникулы у мальчика точно пройдут активно! А в ответ от Данила получил новогодний рисунок!», — написал министр.
Роман Голубев отметил, что акция продлится до 28 февраля. Она ежегодно объединяет тысячи неравнодушных людей, которые помогают детям поверить в новогоднюю сказку.
Напомним, недавно министр рассказал об идее, которую символично реализовали в уходящий год педагога и наставника.
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