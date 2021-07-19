«Росатом» очистит территорию бывшего военного объекта в Карелии, где обнаружена радиация

В Медвежьегорском районе обнаружена местность с превышением норм радиационного фона.

Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения пригласил Гокорпорацию по атомной энергии «Росатом» для работы по восстановлению территорий, где ранее располагались воинские части в Медвежьегорске. Именно там еще в сентябре 2019 года была обнаружена местность с превышением норм радиационного фона. Об этом сообщили в Госкомитете.

Администрация Медвежьегорского района поставила ограждения на загрязненной территории и предупреждающие знаки.

Специалисты АО «ВНИПИ Промтехнологии» уже провели комплексные инженерно-радиационные обследования местности. В июле в Медвежьегорске в рамках выполнения государственного контракта между Госкорпорацией «Росатом» и ООО «РАОТЕХ» начались работы по ликвидации зданий расформированных воинских частей и реабилитации прилегающей территории.

Угрозы радиационного заражения для населения Медвежьегорска отсутствуют, за верили в Госкомитете.

Восстановливать загрязненные территории будут за счет субсидий из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года.

Ранее сообщалось, Росатом выделил более 19 миллионов рублей на очистку территории бывшей ремонтно-градуировочной мастерской в Медвежьегорске.