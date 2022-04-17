Росавиация девятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России

Введенные 24 февраля запреты на полеты продлены до 25 апреля.

В понедельник, 18 апреля, пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта — Росавиации сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части страны.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, «до 3.45 часов по московскому времени 25 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста».

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы.