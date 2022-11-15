Росавиация вновь продлила ограничение полетов в аэропорты юга России

Ограничения на полеты в 11 аэропортов России действуют уже 10 месяцев.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 03:45 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, ограничения на полеты в южные и центральные регионы введены с 24 февраля.