Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в аэропорты юга России

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до конца мая.

Росавиация сообщила о продлении ограничений полетов в 11 российских аэропортов. Об этом пишет РИА Новости.

«Режим временного ограничения полетов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в релизе.

Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Авиакомпаниям рекомендуют организовывать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

Ограничения на полеты в южные и центральные регионы действуют с 24 февраля, со дня начала специальной военной операции на Украине. С тех пор эту меру не раз продлевали.

В конце апреля президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить аэропортам и авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов из-за отмененных рейсов.