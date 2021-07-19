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«Росгосстрах» в среднем ежедневно выплачивал за поврежденное жилье и имущество свыше 6,3 млн рублей

Новости. Экономика
14:14, 20 Июля 2021
фото: Росгосстрах

Старейшая страховая компания страны подвела итоги работы за первое полугодие.

Общий объем выплат компании «Росгосстрах» по договорам имущественного страхования физических лиц в первом полугодии 2021 года превысил 1,1 млрд рублей.

Ежедневно старейшая страховая компания страны в среднем выплачивает клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 6,3 млн рублей. А если учесть, что выплаты страхового возмещения осуществляются только по рабочим дням, то средний показатель составляет 9,7 млн рублей.

Размер средней выплаты по договорам страхования ИФЛ за первые шесть месяцев юбилейного для «Росгосстраха» года составляет почти 88 тыс. рублей. Самое большое возмещение — свыше 13,8 млн рублей — было выплачено страхователю за сгоревший двухэтажный брусовой дом в подмосковном Чехове. Причиной пожара был признан аварийный режим работы электросети. Минимальная выплата в этом году составила 125 рублей — это возмещение за 5-метровый удлинитель, украденный из застрахованного вместе с имуществом дома в Вагашинском районе Курганской области.

Владельцы строений (домов, дач, бань) обращались за страховым возмещением чаще, чем собственники квартир — соотношение заявленных ими в первом полугодии страховых событий составляет почти 4:1. Чаще всего о наступлении страхового случая в «Росгосстрах» сообщали клиенты из регионов страны с более высоким уровнем охвата имущественным страхованием. Больше всего заявлений о различных повреждениях домов и дач принято от страхователей из Башкортостана, Нижегородской области, Татарстана, а также Вологодской и Пензенской областей. «Лидерство» по происшествиям в квартирах принадлежит Москве и Подмосковью, Вологодской области и республикам Татарстан и Башкортостан.

Самым распространенным страховым событием стало повреждение сильным ветром — на него приходится 37% происшествий со строениями. На втором месте пожар и повреждение имущества во время тушения — 21%. В ТОП-5 актуальных рисков для домов в этом году также входят повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления или канализации (11%), паводки (6%) и умышленное повреждение строений третьими лицами (5%).

Владельцы квартир чаще всего обращались в «Росгосстрах» в связи с различными заливами. На повреждения имущества вследствие проникновения жидкостей из соседних помещений приходится 63% обращений, на аварии систем водоснабжения, отопления или канализации — 29%, на повреждение водой в результате износа, дефектов, некачественного монтажа или халатности — менее 1%. Пожары в первом полугодии 2021 для квартировладельцев не слишком актуальны — они стали причиной чуть более 3% обращений за страховым возмещением. Также менее 1% обращений связано с повреждением имущества злоумышленниками.

Напомним, что к 100-летнему юбилею «Росгосстрах» обновил линейку продуктов по историческому для себя виду — страхованию жилья и домашнего имущества, с которого компания и начинала в 1921 году. Сегодня продукты компании отличаются более широким покрытием и предоставляю страхователю возможность скомпоновать для себя пакет самых актуальных рисков и нужных сервисных услуг, которые также включены в договор, причем, некоторыми из них можно воспользоваться независимо от наступления страхового события. А одновременное страхование квартиры и дачи по акции «Вместе выгоднее» дает возможность приобрести надежную страховую защиту на особо привлекательных условиях.

Совершенствование продуктовой линейки сопровождается в «Росгосстрахе» и повышением качества обслуживания клиентов как на стадии заключения договора, так и при наступлении страхового случая. «В этом году мы осуществляем выплаты по полисам страхования недвижимости и домашнего имуществу в среднем за 8 календарных дней при том, что правилами страхования на это отводится 20 рабочих дней, — рассказала директор Департамента урегулирования убытков по немоторному страхованию компании «Росгосстрах» Ольга Толмакова. — Сократить сроки выплаты нам удалось за счет использования электронного документооборота, дистанционного приема заявлений и разрешения клиентам проводить самостоятельный осмотр повреждений. Вызов эксперта для осмотра обязателен только после пожара, и сейчас 70% клиентов, которые обращаются в рамках электронного документооборота по иным рискам, выбирают самоосмотр».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».

На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.

6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания.

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