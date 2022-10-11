Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Полиция поймала жителя Петрозаводска, уродовавшего дома рекламой наркотиков
01.11.2022 13:00
В Петрозаводске на месяц закроют проезд по улице, где провалился асфальт
01.11.2022 14:35

«Росгосстрах» запустил акцию «Щедрая осень», предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

Новости. Общество
11:06, 02 Ноября 2022

Новости партнеров

Новые клиенты компании получат возможность снизить стоимость полиса по классическим продуктам имущественного страхования на четверть.

С 1 ноября «Росгосстрах» запустил акцию по страхованию квартир и строений «Щедрая осень», по которой новые клиенты компании получают возможность при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение» снизить стоимость полиса на четверть.

Согласно условиям договора, заключенного по акции «Щедрая осень», имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

«Росгосстрах» не только постоянно совершенствует страховые программы по имущественным рискам, но и проводит привлекательные в финансовом плане маркетинговые акции, позволяющие потенциальным клиентам компании по достоинству и с большей выгодой для себя оценить наши предложения в этом сегменте, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. — И наши классические программы страхования, и полисы-«конструкторы» позволяют более точно выбрать страховую сумму, набор рисков и пакет сервисных услуг, которые могут понадобиться домовладельцу. Благодаря опции «Помощь по дому» наши страхователи могут вызвать во время действия договора слесаря, сантехника или электрика. Причем воспользоваться услугами этих специалистов наши клиенты могут и без наступления страхового случая. В покрытие также включена юридическая помощь по гражданским и административным делам. А обладателям пакета «Премиум» доступны услуги телемедицины — возможность оперативно получить консультации врача в условиях продолжающейся пандемии очень важна. Еще одной опцией, которой также может воспользоваться клиент при страховании по пакету «Премиум», является оплата гостиницы для временного проживания после страхового случая».

Акция «Щедрая осень» действует до 15 декабря 2022 года в агентском и офисном каналах продаж «Росгосстраха». Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис «Росгосстраха» или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru

Реклама / ПАО Страховая Компания «Росгосстрах» / ИНН7707067683

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.10.2022, 00:10
Ученые назвали самый опасный для мозга алкогольный напиток
27.10.2022, 16:10
В Карелии изменилась стоимость проезда в городском автобусе
29.10.2022, 11:08
«Задолбало уже»: жительница Петрозаводска возмущена ситуацией с городским транспортом
31.10.2022, 06:40
Жители района в Петрозаводске требуют закрыть местный бар
28.10.2022, 16:41
Соцсети: В Петрозаводске девушка рассказала, как ее преследовал странный мужчина из троллейбуса
28.10.2022, 15:44
Резкое похолодание обрушится на Карелию

Чтиво

31.10.2022 13:33
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Покой нам только снится
Руководитель частного пансионата «Северянка» Наталья Ефимова рассказала, как она успевает быть мамой троих детей, бизнес-леди, хозяйкой дома с приусадебным участком и просто красавицей.
Удар по желудку
24.10.2022 13:22
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
14.10.2022 16:00
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.