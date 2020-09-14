Росгвардейцы изъяли оружие у жителя Карелии

Сотрудники Росгвардии выявили пять административных правонарушений в сфере оборота оружия.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, с 4 по 13 сентября сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 107 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Было выявлено пять административных правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушителей привлекли к административной ответственности. Одна единица оружия была изъята у жителя Карелии, а три единицы оружия и четыре боеприпаса граждане сдали добровольно.

Управлением Росгвардии по Республике Карелия продолжается

Проведение профилактической операции "Оружие" в республике продолжится.

Напомним, в Карелии начался суд над бандой, попавшейся на торговле оружием и взрывчаткой.