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Росгвардейцы изъяли оружие у жителя Карелии

Новости. Общество
17:20, 14 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Сотрудники Росгвардии выявили пять административных правонарушений в сфере оборота оружия.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, с 4 по 13 сентября сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 107 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Было выявлено пять административных правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушителей привлекли к административной ответственности. Одна единица оружия была изъята у жителя Карелии, а три единицы оружия и четыре боеприпаса граждане сдали добровольно.

Управлением Росгвардии по Республике Карелия продолжается

Проведение профилактической операции "Оружие" в республике продолжится.

Напомним, в Карелии начался суд над бандой, попавшейся на торговле оружием и взрывчаткой.

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