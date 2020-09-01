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В Карелии начался суд над бандой, попавшейся на торговле оружием и взрывчаткой

Новости. Криминал
15:17, 02 Сентября 2020
фото: © УФСБ России по Республике Карелия
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Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела, сообщили в УФСБ России по Республике Карелия.

Уголовное дело было расследовано в отношении участников межрегиональной организованной преступной группы, состоящей из жителей Карелии и Санкт-Петербурга.

Члены группировки обвиняются в незаконном изготовлении и торговле огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.



В октябре 2019 года были изъяты различные взрывные устройства, десятки единиц огнестрельного оружия, а также взрывчатые вещества и химические компоненты для их изготовления.

Фигурантам уголовного дела грозит наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-09-02 16:00:11
Пофиг. Оружие добывается в бою. Аминь
кир
2020-09-02 15:37:13
Чего так долго расследуют? Подсудимые достойны только расстрела через повешение для надежности. СССР развалили, а создать сильное государство просто не способны. Либералы за сто лет стране два раза свинью подложили. А вы повелись.
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