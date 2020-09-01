В Карелии начался суд над бандой, попавшейся на торговле оружием и взрывчаткой

Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела, сообщили в УФСБ России по Республике Карелия.

Уголовное дело было расследовано в отношении участников межрегиональной организованной преступной группы, состоящей из жителей Карелии и Санкт-Петербурга.



Члены группировки обвиняются в незаконном изготовлении и торговле огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.





В октябре 2019 года были изъяты различные взрывные устройства, десятки единиц огнестрельного оружия, а также взрывчатые вещества и химические компоненты для их изготовления.

Фигурантам уголовного дела грозит наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.



