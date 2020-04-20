Росгвардейцы изъяли у нарушителей оружие и боеприпасы

Сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы выявлены правонарушения в сфере оборота оружия, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В период с 6 по 12 апреля сотрудники Росгвардии совместно с региональными полицейскими провели провели 83 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.



Выявлено 8 административных правонарушений в сфере оборота оружия – правонарушители привлечены к административной ответственности. Изъято 8 единиц огнестрельного оружия и 55 штук боеприпасов.

Ранее более 50 боеприпасов изъяли у нарушителей в Карелии.