Росгвардейцы изъяли у жителей Карелии оружие и боеприпасы

В период с 20 по 26 апреля сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведена 91 проверка владельцев оружия, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Выявлено четыре административных правонарушения в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности.



За указанный период изъято 15 единиц огнестрельного оружия и 281 штука боеприпасов. Жители Карелии добровольно сдали 10 единиц оружия.

Ранее девять жителей Карелии лишились оружия.