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Росгвардейцы изъяли у жителей Карелии оружие и боеприпасы

Новости. Общество
18:00, 06 Мая 2020
фото: © Управлении Росгвардии по Карелии
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В период с 20 по 26 апреля сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведена 91 проверка владельцев оружия, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Выявлено четыре административных правонарушения в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности.

За указанный период изъято 15 единиц огнестрельного оружия и 281 штука боеприпасов. Жители Карелии добровольно сдали 10 единиц оружия.

Ранее девять жителей Карелии лишились оружия.

 

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