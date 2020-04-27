Девять жителей Карелии лишились оружия

Сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы выявлены правонарушения в сфере оборота оружия, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В период с 13 по 19 апреля сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии проведено 75 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Выявлено девять административных правонарушения в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности.



За указанный период изъято девять единиц огнестрельного оружия и 191 штука боеприпасов. Добровольно сдано гражданами 17 оружий и 374 штуки боеприпасов.

Напомним, в период с 6 по 12 апреля сотрудники Росгвардии совместно с региональными полицейскими провели провели 83 проверки.